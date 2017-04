Entregan propuesta para crear Isapre Estatal en Chile

La idea es inyectar competencia al sistema, pero con una visión pública, una isapre que no discrimine.



Los diputados entregaron al Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, el proyecto que crea la primera Isapre Estatal en el país. Como la iniciativa requiere de apoyo del Ejecutivo, solicitando al Ministro del Interior que gestione ante la Presidenta el respectivo patrocinio.Según lo señalado por el diputado Patricio Vallespín, “la idea es inyectar competencia al sistema, pero con una visión pública, una isapre que no discrimine y que garantice el derecho a la libre elección. Buscamos abrir una ventana ante las evidentes falencias de un sistema que ya no resiste tal como está, incluyendo una serie de injusticias y discriminaciones. Lo que ha ocurrido con MasVida es sólo una muestra”.El legislador agregó que “tal como ocurre con las pensiones, la Salud es un derecho esencial y para nuestra bancada, y ambos temas son prioridad. Estamos convencidos que el acceso a la salud, en forma oportuna, es un derecho esencial y ello nos mueve a aportar con este proyecto, una isapre que cuente con la musculatura pública y que no discrimine arbitrariamente ni a los niños menores de siete años, ni a las mujeres en edad fértil ni a los adultos mayores”.Precisó que “no es menor lo que ocurre en el mercado de las isapres; las utilidades de estas aseguradoras tuvieron un repunte de un 54 por ciento durante el 2016. En cifras, las administradoras privadas de salud aumentaron el año pasado de $32.000 millones a $54.000 millones. Y las familias se preguntan, de la misma forma que lo hacen con las AFPs, y con legítima indignación, ¿por qué estas empresas siguen y siguen ganado utilidades y el servicio entregado sigue siendo deficiente?”.El proyecto contempla la creación de una isapre estatal sobre la base de un esquema de seguros, en el que las personas suscriben un convenio con una empresa del Estado, consistente en el otorgamiento de un plan de salud de su elección, pagando una cotización adicional si así lo estimase necesario, a cambio de más y diferentes modelos de atención, montos de bonificación, cobertura y prestadores que los que ofrece el sistema público de salud, FONASA.“De esta forma, contribuimos a hacer efectivo el derecho fundamental de todas las personas garantizado por la constitución a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado, en el entendido que entre el sistema estatal y el privado actualmente existentes en el país hay diferencias que sirven de fundamento para que algunas personas opten por el modelo privado” explicó Vallespín.