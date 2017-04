Más de 56 mil beneficiarios tendrán alza de precios en sus planes de salud de Isapres

• La adecuación de precios afectará al 49% del total de beneficiarios del Sistema de Isapres..

Esto correspondiente a 1.678.643 personas y un 51% restante no registrarán alzas en sus planes.

• En la región de Los Lagos la adecuación alcanzará 56.830 beneficiarios

El Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, informó que tres de siete Isapres abiertas, informaron que aplicarán alzas de precios para el próximo proceso de adecuación de contratos que se inicia en julio de 2017, mientras que 1 aseguradora cerrada, de un total de seis, ajustará los mismos. Las variaciones fluctuarán entre un entre un 4% y un 9,9% real (por sobre la inflación).

En el caso de la región de Los Lagos, el agente zonal, Francisco Garrido, reveló que el alza afectará al 49,8% de los beneficiarios correspondiente a 56.830 personas.

Garrido explicó que “son cuatro Isapres las que han anunciado alzas en sus precios. Tres de ellas son abiertas -Cruz Blanca, Colmena y Consalud- y una es cerrada (Fusat). El promedio de alzas está en torno al 3.8% y serán aplicables desde julio de este año hasta junio del 2018”.

En ese sentido, Garrido agregó “lo que vemos es que hay varias Isapres tanto abiertas como cerradas que no han anunciado alzas en sus planes. Es más, el 51% de los cotizantes no sufrirá de estas variaciones. Incluso hay algunas que por segundo o tercer año consecutivo no han aplicado un aumento de precios y con eso demuestran que es posible que esta industria funcione -incluso con utilidades- sin afectar a sus propios beneficiarios. Por lo que corresponde a las Isapres que alzan sus precios explicar en que se fundamenta su decisión”.

Reclamos por Alza de Precios

Por último, el Agente informó que durante el 2016 ingresaron un total de 10.048 reclamos por alzas de precio base en los planes de salud y las cortes de apelaciones recibieron 143.310 recursos de protección por esta materia. Ante esto, la autoridad afirmó que “desde el momento en que la judicialización representa un costo mayor que una eventual alza, sin duda que es un cálculo que las Isapres deben hacer a la hora de tomar sus decisiones”.



Una vez recibida la carta de adecuación los afiliados pueden acceder a la página de la Superintendencia de Salud www.supersalud.gob.cl para realizar el reclamo en línea adjuntando Carta de Adecuación y Cédula de Identidad, o bien, pueden acercarse a la Agencia Zonal, ubicada en Concepción 120, Oficina 705, Puerto Montt.