Más de 150 estudiantes del Liceo de Hombres se sumarán al Censo 2017

• Alumnos del Liceo Manuel Montt que fueron capacitados como censistas.

Ellos participaron en una Jornada de Preparación escolar junto a autoridades, en la cual ensayaron parte del cuestionario que aplicarán el próximo 19 de abril.

• La actividad, que estaba incluida en el Calendario Escolar, se desarrolló simultáneamente en distintos puntos de la región y el país, contemplando un amplio despliegue de autoridades.

Una participativa jornada de preparación escolar para el Censo 2017 se efectuó en el Liceo de Hombres de Puerto Montt, donde los alumnos del 4º medio E “censaron” a las autoridades regionales encabezadas por la Ministra de Salud, Carmen Castillo, el Intendente Leonardo De La Prida; Seremi de Educación, Pablo Baeza; director del INE; Guillermo Roa. La acción, donde un capacitador del INE reforzó previamente los aspectos más importantes del proceso, se llevó a cabo en el Salón Auditorium del establecimiento.



En la oportunidad, las autoridades destacaron el fuerte compromiso del mundo educacional con el Censo 2017.

La Ministra de Salud, Carmen Castillo, sostuvo que “hicimos el ejercicio con Maximiliano, dirigente del Liceo de Hombres, un gran estudiante recién elegido por la comunidad de escolares y que me censó en un ejercicio para poder ver cómo trabajamos y cómo respondemos. Algo que nosotros también señalamos es que los Ministros también hemos sido capacitados para poder censar en distintas localidades donde nos destinen aquel día tan importante para todos los habitantes, como es el 19 de abril para todo Chile. Necesitamos saber cuántos somos. Las políticas públicas así se pueden planificar correctamente e invertir como corresponde".

Por su parte el Intendente Leonardo De La Prida, señaló que “hemos estado desplegados como Gobierno Regional en establecimientos educacionales de la región, agradeciendo la alta motivación de parte de estudiantes en inscribirse como censistas voluntarios para el próximo Censo del 19 de abril. Es muy significativo porque es una obligación como chilenos y chilenas el participar, y también es un privilegio hacerlo, en cuanto a conocer cuántos somos. Puerto Montt es uno de los lugares que más se ha desarrollado en los últimos años. El Censo es muy importante para generar las políticas públicas, en relación de la cantidad de recursos que tienen que llegar a esta región y no a otra, para saber cuántos somos”.

En cuanto al rol que tendrán las comunidades educativas dentro de este proceso, el Seremi de Educación, Pablo Baeza, destacó el compromiso de los alumnos, profesores y trabajadores de la educación para colaborar en el Censo 2017. “Aquí el compromiso de los estudiantes voluntarios es en beneficio propio y en beneficio académico y ciudadano. De ahí la importancia que este 19 de abril nuestras familias abran las puertas a los censistas, entreguen la información necesaria para poder construir un país mejor, y al mismo tiempo, felicitar a los profesores, a los asistentes de la educación y a los estudiantes, tanto de 3º y 4º medio como los universitarios y de la educación superior, que en forma masiva se inscribieron para ser voluntarios censistas”.

Cabe precisar que los estudiantes son parte fundamental de este Censo, ya que en todo el país, hay un número importante de escolares y universitarios que se sumarán en esta tarea país. En el Liceo de Hombres donde se llevó a cabo la actividad, ya se han sumado más de 150 estudiantes y 50 profesores como censistas.



Estudiantes y profesores

Entre los estudiantes del Liceo Manuel Montt que participarán en el proceso del próximo 19 de abril está Hans Carrasco, alumno de 16 años del 3º A del Liceo y que vive en el sector rural de Chaicas, en la Carretera Austral, quien señaló que “me inscribí en el Censo por toda la situación vivida en el mal Censo del año 2012; yo me sentí más capacitado para hacer la labor, y para hacer un buen trabajo y por nuestro Liceo, porque es un buen establecimiento. Es importante saber cuántos somos en Chile”. Héctor Antecao Cárdenas, estudiante de 3º Medio del Liceo de Hombres y que vive en Carelmapu, Maullin, tras ser consultado por qué decidió sumarse al Censo dijo que “me motivó porque me interesó hacerlo mi mamá, que igual lo va a hacer y me incentivó a ayudar a lograr el objetivo de tener un Censo bueno, porque el anterior no representó la cantidad de habitantes exacta del país. Los profesores nos incentivaron además a saber con claridad la cantidad de habitantes que hay y tener buena información”.

Otro de los jóvenes que ya se encuentra capacitado por el INE para salir a censar es el estudiante Kevin Hernández, alumno de 17 años del 4º Medio del establecimiento y que vive con su familia en el sector rural de Huito, Calbuco, explicó que “me inscribí porque me pareció algo novedoso. Cuando llegaron los funcionarios de INE, quise censar inmediatamente para saber cuántas personas hay en Chile”.

Jorge Torres Infante, profesor de Historia y Ciencias Sociales y quien trabaja hace 28 años en el Liceo y que ha participado con éste en 4 Censos (1982, 1992, 2002 y 2017), manifestó que “es tradición que los profesores participen en esta actividad, que es muy importante, pues toda la información que se recaba la usamos en los establecimientos, sobre todo en Geografía de la Población”. Así también Oscar Guzmán, profesor de Castellano y Filosofía, que lleva 37 años en el Liceo de Hombres y que ha participado como censista en los censos de 1982, 1992 y 2002, y que ahora se desempeñará como Supervisor, dijo que esta “es una forma de conocer datos de la población y otros aspectos de importancia para el país. Bien sabemos que las políticas públicas del país reflejan la información que recoge el Censo, por ello es muy relevante participar”.



Jornada nacional de difusión del Censo en los establecimientos educacionales

El Ministerio de Educación (Mineduc), en el marco de la difusión del Censo 2017, programó en todos los colegios y liceos municipales, particulares subvencionados y particulares del país la realización de esta Jornada de Preparación Escolar Censo 2017, con diversas actividades educativas relacionadas con el operativo censal, las que buscaron lograr que los estudiantes se sensibilicen con el tema y entiendan la trascendencia que el proceso tiene para el país.