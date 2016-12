En la plaza de armas se inauguró árbol y pesebre navideño

Con una significativa ceremonia se inauguró en la Plaza de Armas el Árbol y Pesebre de Navidad.

Con la presencia del alcalde Gervoy Paredes, concejales, representantes de las iglesias Católica y Evangélicas, vecinos y la Comunidad colombiana residente en la ciudad. La tradicional instalación fue construida en el centro de la céntrica infraestructura, por parte del equipo de la Municipalidad de Puerto Montt.

El alcalde Gervoy Paredes señaló en la ceremonia que “el llamado que hacemos a la gente es a reforzar la unidad de la familia y evitar los grandes endeudamientos para comprar regalos, ese es el llamado que hacemos y a no endeudarse. Lo principal, como dijo el padre Serna, es un buen abrazo, un buen beso y unificar la familia en estas fechas de reflexión profunda en torno al prójimo. Eso, creo, es lo principal”.

Danilsa Granados, vice presidenta de la Comunidad residente de Colombianos en Puerto Montt, dijo: “esta actividad es maravillosa; como Comunidad para nosotros como extranjeros, y participar en esta inauguración es realmente excelente, o sea nos sentimos parte de esta ciudad y por ello estamos contentos, para que nos hayan tenido en cuenta. Antes de esta inauguración nosotros teníamos nuestro pesebre y además estamos con la Novena y los villancicos, y ahora hacernos parte es algo muy significativo. Nunca olvidaremos este momento y agradecidos”.

El concejal Juan Carlos Cuitiño sostuvo: “estoy muy contento por la actividad, porque refleja más allá de los regalos, de esta sociedad consumista y creo que es importante resaltar el mensaje de Cristo que nos dejó a cada uno de nosotros, que tiene que ver con la unión de la familia y con compartir, y que lamentablemente se han ido perdiendo”.

La concejala Verónica Sánchez señaló que “el Municipio de Puerto Montt y sus concejales en representación de toda la comunidad, estuvimos aquí presentes en este evento donde se bendice el nacimiento y el Árbol de Navidad que representa toda la esperanza que las familias tienen de pasar a fin de año, juntos y de que el 2017 sea bueno, sea de triunfos, grandeza, cariño, amor, porque estas festividades son eso, el poder reunirnos en familia, el poder reunirse los hijos con los padres cuando están separados y nos da la oportunidad de reflexionar respecto de cómo nos ha ido, un balance de lo que ha sido nuestra vida y creo que el municipio y los concejales no se pueden restar porque simplemente representamos a la comunidad, una comunidad que en este minuto esta próxima a celebrar”.

Por su parte la concejala Marcia Muñoz indicó que “este es un cable a tierra que hemos tenido, en que la gente anda de un lado para otro muy nerviosos comprando sus cositas y a veces nos falta eso, hacer una pausa y en la inauguración se nos pidió rezar y orar el Padre nuestro; creo que hoy pasa siempre que nos olvidamos, solamente cuando tenemos momentos de aflicción y Navidad es eso es oración: pedir es querer lo mejor para el mundo, para el enfermo, los niños, para nuestros abuelitos, para los que están en la cárcel donde están la mujeres, los hombres, en fin, pensar un poquito en el sufrimiento del otro: Navidad no es regalo, no es tanta challa, es un poquito de reflexión y hoy nos sirvió para centrarnos con un pesebre hermoso, hecho en alerce muy bonito y ojala que lo cuidemos”.