Isleños son apoyados por FOSIS para fortalecer su acceso a una fuente laboral

79 vecinas y vecinos de la Isla de Chiloé participaron de distintos cursos para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

Esto es gracias al Programa Apoyo Tu Plan Laboral del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.

A cursos de conducción, repostería, guardia de seguridad, asistente de aula, inclusos atenciones dentales y oftalmológicas, accedieron las usuarias y usuarios tras participar de la ejecución del Programa Apoyo tu Plan Laboral, el cual tiene por objetivo que las personas puedan acceder al mercado del trabajo.



Al respecto, Nora Nancuante de Dalcahue quien se especializó en el curso de Guardia de Seguridad, indicó “me llamo mucho la atención, porque quería cambiar el estilo de vida que tenía y me ha servido para acceder y contar actualmente con una fuente de trabajo”



Otra de las usuarias, Nelda Márquez del sector de Apeche, quien gracias al programa logró acceder a mejoramiento dental destacó “estoy muy agradecida que me hayan otorgado esta oportunidad la cual me ha servido sobre todo para el tema de la personalidad, porque me sentía incomoda con mi dentadura, puedo decir que esto me ha cambiado la vida”.



En la oportunidad, el Gobernador de la Provincia de Chiloé, René Garcés sostuvo “estar presente en esta certificación, es sumamente importante, porque de alguna forma considera lo que nosotros queremos que es que la gente se inserte en el ámbito laboral, en este sentido es fundamental la labor que realiza FOSIS, al otorgar herramientas y capacitación sobre todo a las mujeres que buscan poder salir adelante, es así que esperamos que este tipo de iniciativas sigan llegando a todas las comunas con mucha fuerza, lo cual responde al mandato de nuestra Presidenta Michelle Bachelet”.



En tanto, el Director Regional de FOSIS, Enzo Jaramillo Hott expresó “este programa entrega bienes y servicios, siendo variadas las capacitaciones a las que han podido acceder los participantes, lo cual conlleva a que ellos puedan enfrentar de mejor manera el mundo laboral, como parte del Gobierno, nos enorgullece poder ser un claro aporte en esta materia y así poder ayudar a las personas que necesitan una clara oportunidad”.



Este trabajo que se extendió por ocho meses, favoreció a usuarias y usuarios de las comunas de Queilen (10), Puqueldón (10), Quemchi (20), Ancud (25) y Dalcahue (14), lo que representó una inversión de 39 millones 500 mil pesos.



Por: Paola Leiva Cortés